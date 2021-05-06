ليلـــــة القـــــدر

ليلة تأتي بإجلال وحب كل عام

وهي نور بل وخير الليل في شهر الصيام

أُنزل القرانُ فيها رحمةً من خالق

ليسود الكون عدلٌ وصفاءٌ وسلام

………………………………………….

ليلة أُرسل فيها الله للناس رسالة

ورسولاً عربياً عظّم الله خِصالهَ

كي يسودَ العدلَ والأنصافَ في كل زمان

ويعم الكون إيمان وحب وعدالة

…………………………………………..

كان في الغار وحيداً بصفاء يتعبد

هبط الوحي على الغار ونادى يا محمد

باسم رب العرش اقرأ رد إني لست قارئ

وبهذا القول جبريل لأمر الله مهد

…………………………………………..

قال إقرأ مرة أخرى وللرد استبق

باسم من قد خلق الإنسان من ذاك العلق

ثم قد علمه من فضله في قلم

وحباه العلم كي يعرف من بالكون بالحق

نزّل الله جنود الحق من عالِ السماء

مع روح الله جبريل إلى غار حراء

وكتاباً عربياً فيه نورٌ وهدى

نقلوه بسلام لأمام الأنباء

…………………………………………….

ليلة التقدير والتدبير للمسلم وعدُ

كلها خير عظيم ثم إقبال وسعدُ

فجنود الله تأتي لتصلي وتسلم

من غروب الشمس حتى الشمس تبدو

………………………………………….

يغفر الله بهذا الليل ذنب العابدين

ويلبي كل من يدعوه في قلب أمين

فهي نور بل وتقدير من الله وخير

فهي خير من ليال وشهور وسنين

………………………………………….

من أقام الليل ايماناً وحباً واحتساباً

ودعا الله بقلب مؤمن سوف يجابا

فاكثروا من دعوة الله بهذا الليل حتى

من دعا يكسبُ خيراً ثم عفواً وثواباً

………………………………………….

ولمن صام وصلى وبمال قد تصدق

ومن الخيرات للمحتاج بالليلة انفق

سيجازى بنعيم من اله العالمين

وإذا انفق شيئاً فبفضل الله يُرزق

…………………………………………

يا عبادَ الله في الليلة خير لا يضاهى

أكثروا فيها دعاءً عل من يدعو يراها

فهي قدرٌ ثم تقديرٌ وخيرٌ من سواها

………………………………………….

ليلة القدر رعاك الله يا خير الليالي

فيك أكثرت إلى الله دعائي وابتهالي

أن يسود السلم والأمن ويحمي ديننا

من دعاة لضلال وظلام واقتتال

………………………………………….

يا الهي طهر الأوطان من أعدائنا

وانصر الأبرار والأحرار من إخواننا

وأعد من شردوا أو ابعدوا عن أرضهم

وأهدنا وأهدى بنا دوما وصن أوطاننا