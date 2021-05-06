بعدما صمد محور المقاومة وتبعثر حلف عملاء امريكا.. الرياض تنفتح على دمشق

كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
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