كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
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انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 717,930
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