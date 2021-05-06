انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 717,930

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 وفاة و1007 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9014 وفاة و717930 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 359 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 150 حالة في محافظة إربد، منها 40 حالة في الرمثا، 132 حالة في محافظة الزرقاء، 64 حالة في محافظة البلقاء، 62 حالة في محافظة الكرك، 53 حالة في محافظة المفرق، 51 حالة في محافظة معان، منها 11 حالة في البترا، 41 حالة في محافظة العقبة، 40 حالة في محافظة جرش، 25 حالة في محافظة الطفيلة، 23 حالة في محافظة مأدبا، 7 حالات في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10715 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 104 حالات، فيما غادرت 146 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1078 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 21 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 19 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1677 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 698201 حالة.

وأضاف أن 16841 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6798116 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 98ر5 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 82ر6 بالمئة.