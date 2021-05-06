القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه بعد الاشتباه بوجود أشخاص على الفاصل الحدودي، تم تطبيق قواعد الاشتباك كإجراء احترازي وتفتيش المنطقة بعد ذلك، وضبط 30 كف حشيش و100 الف حبة كبتاجون، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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