كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
أهم العناوين
جرينتش+2 08:40
الاحتلال يعلن اعتقال منتصر شبلي بزعم انه منفذ عملية زعترة، وحماس تؤشر على التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني