وثيقة سعودية رسمية تكشف رفض وزارة الخارجية الأمريكية طلب ابن سلمان زيارة واشنطن ولقاء الرئيس بايدن

كشف موقع “مجهر الجزيرة” المعارض عن وثيقة سعودية رسمية تشير لعدم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة رسمية للولايات المتحدة ولقاء الرئيس جو بايدن.

وجاء في الوثيقة: بعد رفض الولايات المتحدة غير المتوقع لزيارة ولي العهد محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشؤون السياسية والأمنية بخصوص تشكيل لجنة لمتابعة الأمر بشكل سريع، والاستفادة من استثمارات المملكة هناك، ومحاولة الضغط على وزارة الخارجية الامريكية عن طريق حلفاء واصدقاء المملكة، من أجل قبول الزيارة الرسمية لمحمد بن سلمان ولقاء الرئيس بايدن.

وفيما يلي صورة الوثيقة الرسمية..