العدو الاسرائيلي يستقبل بمنتهى القلق "التحذير الاخير" الذي وجهه القائد محمد الضيف لوقف الاعتداء على حي الشيخ جراح
أهم العناوين
جرينتش+2 11:24
وثيقة سعودية رسمية تكشف رفض وزارة الخارجية الأمريكية طلب ابن سلمان زيارة واشنطن ولقاء الرئيس بايدن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني