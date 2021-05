انتفاضة القدس مستمرة.. إصابة عشرة فلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال على أهالي “الشيخ جراح”/ فيديو

المصدر: الميادين نت

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرة فلسطينيين في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في الحي، واعتدت على الأهالي، كما اعتقلت ثلاثة شبان، واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال رشّت المواطنين ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى المستوطنون على الأهالي الموجودين في الحي.

وعلّق الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع على اعتداءات الاحتلال على حي الشيخ جراح، وقال إن “مشاهد الاعتداء والترهيب للاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه في حي الشيخ جراح ضد أهلنا في مدينة القدس تدلل على همجية الاحتلال وممارساته العدوانية المستمرة، وتعكس حجم المعاناة والملاحقة التي يعاني منها أهلنا المقدسيين هناك”.

وأضاف القانوع أن “السلوك العدواني المستمر ضد أهالي حي الشيخ جراح ومحاولة طردهم، ومصادرة بيوتهم تتطلب تصعيد المواجهة مع الاحتلال وتعزيز صمود المقدسيين هناك لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني”.

وأجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام، أي حتى الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين بامتلاكهم للمنازل.

وتستمر الاعتصامات في حي الشيخ جراح، حيث تنتشر قوات الاحتلال في محيط المعتصمين في الحي، وتلقي باتجاههم القنابل الصوتية.

وفي القدس المحتلة أيضاً، اقتحم عشرات المستوطنين أمس الإثنين المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ناشدوا المجتمع الدولي بحماية حي الشيخ جراح من اعتداءات الاحتلال، وغرّدوا تحت وسم “أنقذوا_حي_الشيخ_جراح.

,This isn't a scene from a movie

This is happening in Palestine, everyday!🥀💔#SaveSheikhJarrah #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/DrGEYDwE8m

— Amal kwaik (@KwaikAmal) May 4, 2021