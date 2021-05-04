الزرقاء: إصابة مخالطي المصاب بالمتحور الهندي بالكورونا العادي

اظهرت نتائج فحوصات مخالطي المصاب بالمتحور الهندي في محافظة الزرقاء، اصابتهما بفيروس كورونا العادي وليس المتحور، وقد تم عزلهما منزليا لحين فحص المخالطين لهما.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء الدكتور خليل الرواحنة لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، ان حالة المصابين لا تستدعي نقلهما الى المستشفى، وسيتم الاكتفاء حاليا بعزلهما منزليا لحين اجراء فحوصات من قبل فرق التقصي الوبائي للمخالطين لهما اليوم.

وكانت فرق التقصي الوبائي في الزرقاء أجرت يوم أمس الاثنين، فحوصات لنحو 150 عينة لعمال في أحد مصانع الهاشمية، حيث أظهرت النتائج إصابة أحدهم بفيروس كورونا من السلالة المتحورة الهندية.

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