أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم الثلاثاء وغدا وبعده

تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول ، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتثير فيها الغبار أحياناً.

ويطرأ الخميس، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق وجنوب المملكة.

وتبقى الأجواء الجمعة معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 20، وفي مرتفعات الشراة 29 – 18، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية

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