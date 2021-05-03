وزارة المياه تضبط اعتداء على ناقل وادي العرب 2

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه اليرموك، اعتداء على منظومة ناقل وادي العرب 2 المزود لمحافظات الشمال بمياه الشرب.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الكوادر الفنية لشركة مياه اليرموك ضبطت الاعتداءات على الخط الناقل، والمتمثلة بعملية سحب المياه لتعبئة الصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة، حيث جرى التنسيق مع مدير عام شركة مياه اليرموك والوزارة / سلطة المياه والجهات الأمنية في مديرية الامن العام / مديرية شرطة غرب اربد والبحث الجنائي والامن الوقائي للتحقيق في الاعتداء وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المعنية وإزالة الاعتداء.

وأضاف البيان: أنه وبناء على برنامج الكشف الدوري للخط الناقل من مشروع مياه وادي العرب 2 الاستراتيجي، جرى ضبط تركيب وصلة مخفية داخل احد المناهل الكبيرة وتركيب محبس ووصلة لتعبئة الصهاريج بطاقة 100 متر مكعب بالساعة، حيث تبين قيامهم أثناء الليل بعملية التعبئة للصهاريج وبيعها بطريقة مخالفة لمناطق مختلفة، وجرى اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة والعمل جار لاستكمال التحقيق وضبط المعتدين وإحالتهم للقضاء.

وناشدت الوزارة، في بيانها، الجميع للإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن الدولة حازمة بتطبيق القانون الذي يجرم الاعتداء على مصادر المياه ويعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

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