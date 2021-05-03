شبان فلسطينيون يحرقون السيارة المستخدمة بعملية “زعترة” لطمس معالمها قبل وصول قوات الاحتلال/ فيديو

أفادت القناة 12 العبرية نقلًا عن تقارير فلسطينية، يوم الاثنين، أنه عُثر على المركبة التي يشتبه بأنها استخدمت بعملية حاجز زعترة، التي نُفذت يوم امس الأحد.

وذكرت، أنه تم العثور على السيارة داخل بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تنتشر بالمكان”.

وأوضحت مصادر محلية أن شبان فلسطينيين أحرقوا المركبة بعد العثور عليها في بلدة عقربا.

وأفادت المصادر بأن قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توجهت للمكان، وحاولت إخماد النيران بالمركبة المشتعلة.

وشرعت قوات الاحتلال بمصادرة تسجيلات كاميرات من البلدة؛ الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ودعى الفلسطينيين أهل نابلس لحذف جميع تسجيلات الكاميرات؛ وذلك حفاظًا على الشبان من الاعتقال.

وكان قد شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من إعلان المدينة “منطقة عسكرية مغلقة”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، “إن قوات كبيرة بمشاركة عناصر الاستخبارات وجهاز الأمن العام (الشاباك) تعمل للعثور على منفّذي عملية زعترة، امس الأحد، التي أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة، وآخر بجراح طفيفة.”

وتفقّد كوخافي، موقع العملية في حاجز زعترة، وأجرى لاحقًا تقييمًا للوضع في مقر جيش الاحتلال في الضفة الغربيّة.