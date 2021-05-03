العدو الاسرائيلي يستقبل بمنتهى القلق "التحذير الاخير" الذي وجهه القائد محمد الضيف لوقف الاعتداء على حي الشيخ جراح
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جرينتش+2 11:20
تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 28 وفاة و1272 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 714,173
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