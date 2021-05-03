تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 28 وفاة و1272 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 714,173

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 28 وفاة و1272 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8925 وفاة و714,173 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 394 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 272 حالة في محافظة إربد، منها حالتان في الرمثا، 103 حالات في محافظة الزرقاء، 71 حالة في محافظة الكرك، 66 حالة في محافظة العقبة، 65 حالة في محافظة الطفيلة، 61 حالة في محافظة المفرق، 59 حالة في محافظة مأدبا، 57 حالة في محافظة عجلون، 50 حالة في محافظة البلقاء، 37 حالة في محافظة جرش، 37 حالة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 14030 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 122 حالة، فيما غادرت 170 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1272 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 43 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 34 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 24 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 42 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 22 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2699 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 691218 حالة.

وأضاف أن 16122 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6743722 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 89ر7 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 22ر6 بالمئة.