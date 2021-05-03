الحموري: لقاحات كورونا في المستشفيات الخاصة مجانية

اعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن اللقاحات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالاردن في المستشفيات الخاصة مجانية مشيرا إلى أن هذه اللقاحات تأتي ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة .

وبين الدكتور الحموري لوكالة (بترا) اليوم الاثنين أن المستشفيات الخاصة تشارك كمراكز تطعيم لإسناد الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 بعد التسجيل على منصة اللقاح موضحا أن المستشفيات الخاصة نظمت دورات تدريبية لكوادرها استهدفت اكسابهم المهارات اللازمة على كيفية التعامل مع التطعيم وإدخال بيانات.

وقال الحموري ” أنه يمكن لأي مواطن أو مقيم ان يختار مكان تلقي اللقاح عبر منصة التطعيم المعتمدة vaccin. Jo وطلب مركز تقديم اللقاح في المستشفيات الخاصة الموجودة في المنصة .