أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة حتى نهاية الاسبوع

تسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 19، وفي مناطق السهول 32 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 23، وفي البحر الميت 39 – 23، وفي خليج العقبة 40 – 24 درجة مئوية.

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