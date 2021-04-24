انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 700,423

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8563 وفاة و700,423 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 525 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 328 حالة في محافظة إربد، منها 100 حالة في الرمثا، 77 حالة في محافظة المفرق، 52 حالة في محافظة البلقاء، 51 حالة في محافظة الكرك، 46 حالة في محافظة مأدبا، 42 حالة في محافظة جرش، 41 حالة في محافظة الزرقاء، 39 حالة في محافظة الطفيلة، 23 حالة في محافظة العقبة، 22 حالة في محافظة معان، منها 10 حالات في البترا، 13 حالة في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 27088 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 197 حالة، فيما غادرت 106 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1841 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 31 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 57 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 35 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 37 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 55 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 31 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3340 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 664772 حالة.

وأضاف أن 11848 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6593672 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 63ر10 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 97ر9 بالمئة.