انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 700,423
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جرينتش+2 06:53
النصب باسم الحب.. نصاب صيني يخدع 20 امرأة ويستولي على ملايين الدولارات من اموالهن
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