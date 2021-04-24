البدء بصرف بدل التعطل “مساند 1” لـ 50 ألف مستفيد غدا الاحد

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن البدء بصرف بدل التعطل “مساند 1” المعدل اعتباراً من يوم غد الأحد، علما بأن عدد المستفيدين المستحقين لهذه الصروفات عن شهر نيسان سيتجاوز 50 ألف مستفيد.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم السبت، بأن قرارها صرف هذه المستحقات مبكراً عن موعدها المحدد في بداية شهر أيار، جاء لتمكين المستفيدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بالشهر الفضيل.

وبينت المؤسسة بأن بدل التعطل عن شهر نيسان سيبلغ 70 بالمئة من الأجر الأخير المشمول، وبحد أدنى 200 دينار وبحد أعلى 500 دينار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المدينة على المستفيد عن 8 بالمئة من مجموع أجوره المشمولة سابقا في الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن زيادة النسبة والحد الأدنى والأعلى لبدل التعطل عن شهري آذار ونيسان جاء لتمكين المستفيدين من تلبية الاحتياجات المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وفي هذا المجال، دعت المؤسسة المؤمن عليهم المتوقفين عن العمل حاليا ولديهم اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، أي اشتراك واحد على الأقل في القطاع الخاص بعد شهر آب 2011 للتقدم، مؤكدة أن التقدم للبرنامج شأنه شأن باقي البرامج هو حصراً من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ssc.gov.jo، حيث يتوجب على الراغب بالاستفادة من البرنامج الضغط على خدمات أوامر الدفاع ومن ثم الضغط على بدل التعطل ” مساند 1″ المعدل.

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