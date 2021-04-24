ارتفاع الحرارة “واحتمال المطر” اليوم السبت وانخفاضها غدا وبعده

تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في اجزاء محدودة ومختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية، في تقريرها من خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي قد تشهد هطول الامطار، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الإثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الاجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 15، وفي مرتفعات الشراة 33 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الاغوار الشمالية 38 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 23، وفي البحر الميت 38 – 22، وفي خليج العقبة 39 – 24 درجة مئوية.

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