انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 700,423
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جرينتش+2 06:52
ارتفاع الحرارة “واحتمال المطر” اليوم السبت وانخفاضها غدا وبعده
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