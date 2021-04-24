أعلن عن فعالية شعبية الجمعة المقبلة.. حزب العمل الإسلامي يدعو للتحرك رسمياً وشعبياً نصرة للأقصى والمرابطين بالقدس

حمل لنا بريد “المجد” الالكتروني، اليوم السبت، البيان التالي الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، حول الاعتداءات الصهيونية الغاشمة في القدس..

**تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بغضب شديد إستمرار الاعتداءات الصهيونية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك والمرابطين المقدسيين الذين يتصدون لاقتحامات قطعان المستوطنين لساحات المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال، والاعتداء على المرابطين واعتقال عدد منهم، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

كما يحيي الحزب صمود المقدسيين والمرابطين الذي فرضوا أنفسهم كسد منيع في مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك، و كرقم صعب في معادلة الدفاع عن القدس و الدفاع عن كرامة الأمة مما يؤكد على ضرورة دعم هذا الصمود المقدسي بمختلف الوسائل المتاحة.

*وإن الحزب إذ يستنكر هذه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، فإنه يؤكد على مايلي* :

1) يدعو الحزب الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة تتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا، لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تحدياً صارخاً للوصاية الأردنية على المقدسات، واتخاذ إجراءات حازمة وفاعلة لوقف التصعيد الصهيوني بحق المقدسات وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، وقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي ضد هذه الممارسات، ودعم صمود المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.

2) يدعو الحزب الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى، والتحرك الجاد والفاعل في مواجهة هذه الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات.

3) يطالب الحزب الأنظمة العربية بالانحياز لإرادة الشعوب ووقف مسلسل الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال، لما يشكله التطبيع من طعنة لتضحيات الشعب الفلسطيني وصموده، وضوءاً أخضر للاحتلال لمواصله جرائمه بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته على المقدسات.

4) يهيب الحزب بالشعب الفلسطيني في الضفة وغزة و القدس والأراضي المحتلة عام 48 بالنفير نحو المسجد الأقصى وإفشال مخططات الكيان الصهيوني لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، كما يدعو جماهير الامة العربية والإسلامية للتحرك نصرة للمسجد الأقصى والضغط على الحكومات للقيام بواجبها في التصدي للاعتداءات الصهيونية.

5) يدعو الحزب مختلف الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية للقيام بدورها المطلوب في نصرة المسجد الأقصى والدفاع عن القدس في وجه مخططات الاحتلال، والضغط على الجانب الرسمي للتحرك الفاعل لمواجهة الاعتداءات الصهيونية.

إن ما يحصل اليوم للمسجد الأقصى على أيدي العصابات الصهيونية هو اعتداء صارخ على الأمة وعلى ثوابتها وتدنيس لمقدساتها جميعا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، وإن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيل لتفجير المنطقة وإشعال حرب دينية، وتهديد السلم العالمي والأمن العربي الإسلامي لأن قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، وإن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤا في الجريمة وضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه واعتداءاته المتكررة ومخططات تهويد المقدسات.

*وإزاء هذا التصعيد الصهيوني الخطير يدعو المكتب التنفيذي للحزب إلى ما يلي* :

1) دعوة كافة فروع الحزب في مختلف المحافظات للتحرك الشعبي عبر فعاليات جماهيرية ووقفات تضامنية أمام المساجد عصر اليوم السبت وغدا الأحد نصرة للمسجد الأقصى ورفض الاعتداءات الصهيونية بحقه مع الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة.

2) كما ندعو الشعب الأردني إلى أخذ دوره في الدفاع عن مسرى رسولنا الكريم والانتصار للمقدسات، وإعلان الجمعة المقبلة يوم نصرة للقدس والمسجد الأقصى ودعماً للمرابطين، من خلال تحرك شعبي في مختلف مناطق المملكة بمختلف الفعاليات والوسائل المتاحة.