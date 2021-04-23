انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 40 وفاة و1677 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 699,164
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جرينتش+2 09:11
محامي باسم عوض الله يكشف لموقع “سي إن إن بالعربية” أسباب استثنائه من قرارات الإفراج عن المشمولين بقضية الفتنة
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