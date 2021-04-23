سفير اسرائيلي يعترف بالفشل في اعتراض صاروخ الجيش السوري

علق سفير تل أبيب السابق في القاهرة إسحاق ليفانون، على إطلاق الجيش السوري صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال ليفانون في حديث مع RT إن الصاروخ السوري هو صاروخ “طائش”، أطلق ضمن عدة صواريخ يطلقها الجيش السوري، ولكنه ضل طريقه إلى إسرئيل، موضحا أن سماء إسرائيل آمنة وتحت سيطرة الجيش.

وأوضح السفير الإسرائيلي السابق في مصر، أن الجيش السوري يطلق عددا كبيرا من صواريخ أرض – جو، للتصدي للطائرات الإسرائيلية التي تحلق في سماء سوريا، وهذا الصاروخ وصل إلى إسرائيل وانفجر في الجو.

وتابع تعليقا على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينام خلال فترة حراسته”: “أن جميع الدفاعات الجوية في العالم سواء كانت ضعيفة أو قوية لا تحقق أهدافها بنسبة 100%”، مشيرا إلى أن هناك أزمة بين ليبرمان ونتنياهو باعتباره خصمه.

وأشار إلى أن إسرائيل معترفة بأنها لم تستطع التصدي للصاروخ السوري، ولكن في الوقت نفسه لم تكن هناك نية سورية لضرب أهداف داخل إسرائيل.