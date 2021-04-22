مسؤول فلسطيني يقول لتلفزيون (كان) الاسرائيلي: هناك احتمال بنسبة 90 بالمئة ان يتم تأجيل الانتخابات

نقلت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية “كان” عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله، ان هناك احتمالا بنسبة 90% ان يتم تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المخطط اقامتها بعد شهر ،

واضاف هذا المسؤول:”حاليا، احتمال بنسبة 90% ان يتم تأجيل الانتخابات، رغم ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتخذ قرارا بعد بشأن تأجيل الانتخابات، حتى بعد سلسلة من النقاشات اجريت حول الموضوع هذا الاسبوع داخل المقاطعة في مدينة رام الله.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية (كان): في السلطة الفلسطينية اشاروا خلال الايام الاخيرة الى امكانية تأجيل الانتخابات، في حال لم تسمح اسرائيل اجراء الانتخابات في القدس الشرقية، ولكن “كان” علمت انه في الايام الاخيرة تضاعفت الضغوطات على ابو مازن من داخل الدائرة القريبة لتأجيل الانتخابات، وذلك بسبب المخاوف من خوض حركة فتح الانتخابات وهي منقسمة، وحماس يمكنها أن تحصل على موطئ قدم في السطة الفلسطينية بالضفة، بطريقة من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات بين السلطة واسرائيل والادارة الامريكية في واشنطن.

ونقلت “كان” عن مصادر فلسطينية، ان على رأس الجهود لتأجيل الانتخابات هم مسؤول السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج، وبالاضافة لهم هناك سلسلة اخرى من شخصيات في حركة فتح ورؤساء الاجهزة الامنية الذين يعارضون اجراء الانتخابات في هذا الوقت.

غير ان حماس تعارض في هذه المرحلة تأجيل الانتخابات، وتقول انه يجب اقامة الانتخابات في القدس الشرقية، واجبار اسرائيل على اجرائها، وعدم استخدام الموقف الاسرائيلي الغامض كذريعة لتأجيل الانتخابات.