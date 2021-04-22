الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع عسكرية في سوريا بذريعة الرد على إنطلاق صاروخ من أراضيها سقط قرب مفاعل ديمونا
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قصة مهندس غزاوي وجد فرصة التعبير عن نبوغه في وكاله الفضاء الامركية “ناسا”
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