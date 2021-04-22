رئيس الوزراء سيعلن عن إجراءات تخفيف الحظر الأحد المقبل

كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال صخر دودين، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة سيعلن الأحد المقبل عن سلسلة إجراءات تخفيفية، بناء على التوجيهات الملكية بالتخفيف من الحظر.

وقال دودين إن نسبة أشغال الاسرّة في المستشفيات وصلت وقت ذروة تفشي فايروس كورونا إلى 81 %.. مشيرا إلى أن هذا مؤشر خطير، لكنها انخفضت إلى 51% وتأمل الحكومة أن تنخفض النسبة أكثر من ذلك.

وأضاف أن وزير الصحة وضع خطة مناسبة لتخفيف إجراءات الحظر وفق الحالة الوبائية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك.