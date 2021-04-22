القبض على لص يسرق أغطية المناهل في الزرقاء

ألقت الأجهزة الأمنية القبض شخص ظهر خلال فيديو يسرق أغطية المناهل في الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الخميس، انه جرى أمس تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شخص يقوم بسرقة أغطية المناهل من الطرقات، حيث بوشر التحقيق في الفيديو وحُدد موقع تصويره في محافظة الزرقاء وحُددت هوية الشخص والمركبة المُستخدمة .

واضاف انه أُلقي القبض على السارق واعترف بالتحقيق معه بالسرقة، بهدف بيعها، وسيتم إحالته للقضاء.

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