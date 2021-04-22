انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 40 وفاة و1677 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 699,164
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جرينتش+2 09:09
الاحتلال يمدد اعتقال الصحافي علاء الريماوي بحجة تعاطفه مع “حماس”
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