أجواء ربيعية معتدلة بأغلب مناطق المملكة اليوم الخميس وغدًا

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 7-8 درجات مئوية، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الاغوار الشمالية 32 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 18، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

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