عباس يتأهب لالغاء الانتخابات بحجة منع الاحتلال لاجرائها في القدس، وتخوف امريكا واوروبا من تفوق "حماس" على "فتح"
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جرينتش+2 02:56
محكمة أميركية تدين الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل المواطن الأسود جورج فلويد ، والعقوبة المتوقعة السجن 45 عاما
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