هبوط فوري في أسعار الدجاج تراوحت نسبته بين 5 و18 بالمئة

– أفضى اتفاق بين الحكومة ومستثمرين في قطاع الدواجن إلى هبوط فوري على أسعار الدجاج أمس تراوحت نسبته بين 5 و18 % بعد عشرة أيام من ارتفاع متواصل على الأسعار.

واتفقت الحكومة مع المستثمرين في القطاع ، شركات ومربين، على زيادة كميات الدجاج المورد إلى السوق ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذه النسب.

يأتي هذا في الوقت الذي ظلت فيه الأسعار مرتفعة لمدة عشرة أيام بمعدلات تجاوزت الأسقف السعرية التي حددتها الحكومة سابقا عند دينارين للدجاج الطازج و1.65 دينار لدجاج النتافات.

وبلغ سعر كيلو دجاج “النتافات” أمس 1.65 دينار بعد ان كان يباع بـ1.75 دينار فيما بلغ سعر كيلو الدجاج الطازج 1.80 دينار بعد ان كان تجاوز 2.20 دينار.

وشهد سوق الدواجن فوضى في الأسعار وتجاوزات علنية للسقوف السعرية، التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأمر الذي أثار موجة استياء شعبية ارتفع على اثرها أصوات دعت لمقاطة شراء الدجاج.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات اتفق مع رئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النوعي للدواجن وأعضاء الاتحاد وجمعية الدواجن والأعلاف وشركات الدواجن وممثلي صغار المزارعين خلال اجتماع عقد أول من أمس على توريد الدواجن خلال أسبوع وبواقع 1.8 دينار لكيلو الدجاج الطازج للجملة و1.65دينار لكيلو دجاج النتافات و1.5دينار لكيلو دجاج المجمد.

وأشار الحنيفات إلى توازن الكميات والأسعار خلال الأيام القادمة ولمجرد الالتزام في هذا الاتفاق وانتظام العرض والطلب وستعمل الوزارة على إعادة التقييم لوضع السوق والكميات والأسعار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة