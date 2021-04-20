المنتدى العربي ينعي المفكر والخبير النفطي عبد الحي زلوم

بأعمق مشاعر الحزن والاسى، نعت الهيئة الإدارية للمنتدى العربي ومجلس أمنائه وهيئته العامة، اليوم الثلاثاء، المستشار النفطي والمفكر العربي الكبير، الدكتور عبد الحي يحيى زلوم، عضو مجلس أمناء المنتدى لدورتين متتاليتين.

وجاء في بيان النعي ان الفقيد زلوم قد أغنى الصحافة العربية والعالمية بكتاباته ومؤلفاته العديدة، الملتزمة بقضايا أمته العربية، والمنبّهة إلى الخطر الاستعماري الصهيوني الذي يتهدد أمتنا العربية في كافة أقطارها ، والداعية لتوحيد جهود أبنائها لتتمكن من رد الهجمة الاستعمارية الصهيونية والتغلب عليها ، بإقامة الدولة العربية الواحدة القادرة على تحقيق هذه الرسالة القومية .

وختم المندى بيانه الذي حمل توقيع رئيس المنتدى المحامي فايز شخاترة: رحمك الله يا أبا حاتم وأدخلك فسيح جناته وألهم أهلك وأصدقاءك ومحبيك جميل الصبر وحسن العزاء .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.