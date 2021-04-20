اللقاء السري بين الطرفين في بغداد.. محاولة سعودية لاستباق ادارة بايدن في التفاهم مع ايران

أكدت مصادر خاصة لموقع “الخليج الجديد” إجراء السعودية وإيران مباحثات مباشرة في العراق، خلال الشهرين الماضيين، وهي المفاوضات التي نشرت أنباءها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ونفاها مسؤولون سعوديون وإيرانيون.

وبحسب المصدر، الذي اطلع على تفاصيل المباحثات، فإنها شملت، حتى الآن، لقاءين، عقد الأول قبل نحو شهرين بتمثيل محدود من الجانبين، لكن اللقاء التالي لاحقا، في العراق أيضا، شهد تمثيلا رفيعا من الجانبين، حيث مثّل الجانب السعودي رئيس الاستخبارات السعودية، “خالد الحميدان”، فيما ترأس الوفد الإيراني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال “علي شمخاني”.

وذكر المصدر لـ”الخليج الجديد” أن المباحثات مازالت في أولها ولا يمكن الحديث عن أي تفاهمات تم التوصل إليها في الوقت الراهن، خاصة وأن النقاشات تشمل ملفات متعددة بين البلدين، تشمل وقف التحريض المتبادل، وملف حرب اليمن، والملف السوري، وغيرها.

ومن المتوقع أن تستضيف الدولتان الجولات القادمة من المحادثات بالتناوب.

ويقف وراء تغير الموقف السعودي قناعة قادة المملكة بأن الإدارة الأمريكية بصدد العودة للاتفاق النووي مع إيران، وهو ما يحتم على الرياض سرعة التحرك لبلورة تفاهمات ثنائية مع إيران تخفف من حدة التصعيد بين البلدين، والذي اعتمدت فيه السعودية بالأساس على موقف إدارة “دونالد ترامب” المتشدد تجاه إيران.

وفي وقت سابق، امس الإثنين، علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده” على تقرير “فايننشال تايمز”، مجددا ترحيب بلاده بأي حوار مع السعودية، لكنه لم يؤكد أو ينفي المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض، والتي نشرتها الصحيفة، مكتفيا بوصف التقرير بـ”المتناقض”.

جدير بالذكر أن الشهرين الماضيين شهدا تصعيدا حوثيا لافتا تجاه استهداف أراضي المملكة، وهو ما يمكن تفسيره بتصعيد الضغوط الإيرانية على السعودية بالتزامن مع بدء الحوارات بينهما لإضعاف الموقف التفاوضي السعودي.

والأحد، نشرت “فايننشال تايمز” تقريرا أكدت فيه مسؤولين سعوديين وإيرانيين، أجروا محادثات مباشرة بالعاصمة العراقية بغداد، في 9 أبريل/نيسان الجاري، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمنت المباحثات، حسب الصحيفة البريطانية، الهجمات التي تشنها جماعة “أنصار الله” (الحوثي) من الأراضي اليمنية على السعودية، بدعم إيراني.

وألمحت إلى أنه “من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل”، بوساطة رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي”.

لكن مسؤولا سعوديا نفى تلك الأنباء، وكذلك فعلت مصادر إيرانية، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.