محكمة بداية عمَّان تبدأ بمحاكمة 45 متهمًا بقضية 24 آذار

عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان اليوم الاثنين أولى جلساتها؛ للنَّظر في قضية ما يُعرف ب” 24 آذار” والتي يحاكم بها 45 متهما في قضيتين منفصلتين.

وسألت هيئة المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور خالد الكواليت خلال جلستين منفصلتين صباح اليوم الاثنين، المتهمين عن الجرائم المسندة إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين.

وقرَّرت المحكمة دعوة شهود النِّيابة العامة للجلسة المقبلة في القضية الأولى يوم 26 نيسان، والثَّانية يوم الخميس 22 نيسان، للاستماع إليهم.

وأحالت النِّيابة العامة القضية للمحكمة وأسندت للمتهمين تهم التَّجمهر غير المشروع، ومخالفة أمر الدِّفاع رقم 22، وإحداث الشَّغب، وإقلاق الرَّاحة العامة. ويحاكم في القضية الأولى 23 متهمًا، وفي الثَّانية 22 متهمًا، وستعقد المحكمة جلستين أسبوعيًا للنَّظر في القضية.

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