طبيب أردني جديد يلتحق اليوم الاثنين بقافلة شهداء الواجب

نعت نقابة الاطباء الاردنية، اليوم الإثنين، الدكتور نايف جميل عازر الغيشان الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب العاملين في ميدان مكافحة فيروس كورونا.
وقد تقدمت النقابة من ذوي الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
نعت نقابة الاطباء الاردنية، اليوم الإثنين، الدكتور نايف جميل عازر الغيشان الذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب العاملين في ميدان مكافحة فيروس كورونا.
وقد تقدمت النقابة من ذوي الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة.
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