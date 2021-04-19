رحيل المفكر السياسي والخبير النفطي البروفيسور عبد الحي زلوم في عمان اليوم الاثنين

انتقل الى رحمة الله تعالى المفكر السياسي والخبير النفطي، الدكتور عبد الحي زلوم، في عمان اليوم الاثنين، وهو من أعمدة الكتاب في الصحف العربية.

د. عبد الحي يحيى زلوم مستشار نفطي عالمي قضى أكثر من خمسين سنة في صناعة النفط في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وساهم في تأسيس العديد من شركات النفط الوطنية العربية، كما قام بأعمال استشارية في الهند والصين وله كتب بالعربية وكذلك بالإنجليزية.

أنهى دراسته الجامعية الأولى والعليا في الهندسة والإدارة من جامعات تكساس، لويزيانا، كاليفورنيا، وجامعة هارفرد في الولايات المتحدة بعد انهاء دراسته الثانوية في القدس.

عمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وساهم في الاعمال التأسيسية للعديد من شركات البترول الوطنية العربية في الخليج والعراق وافريقيا، كما ساهم في كافة مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل لأول مشروع في العالم للتحطيم الهيدروجيني للمنتوجات البترولية الثقيلة، كذلك عمل مستشارا لمشاريع هندسية وانتاجية نفطية للدول السريعة النمو كالهند والصين، ترجمت كتبه إلى الإنجليزية والألمانية.

اسرة صحيفة “المجد” تتقدم بأحر التعازي لعائلته وجميع محبيه.