رئيس محكمة أمن الدولة السابق يتولى الدفاع عن عوض الله

قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، ورئيس هيئة الدفاع المشكلة عن موقفي قضية “الفتنة”، المحامي د. محمد العفيف، إن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله قد وافق على طلب توكيله للترافع عنه أمام محكمة أمن الدولة.

وقام المتهم باسم عوض الله بالتوقيع على وكالة خاصة للمحامي العفيف للترافع عنه.

وكشف العفيف في تصريح خاص لقناة رؤيا، عن لقائه، الخميس الماضي، مع عوض الله، الموقوف على ذمة القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا بقضية “الفتنة”.

وأشار العفيف عن تشكيل هيئة دفاع عن الموقوفين على ذمة القضية التحقيقية لدى محكمة أمن الدولة .