مجلس الافتاء: زكاة الفطر 180 قرشا وفدية الصوم دينار

عباس يتأهب لالغاء الانتخابات بحجة منع الاحتلال لاجرائها في القدس، وتخوف امريكا واوروبا من تفوق "حماس" على "فتح"
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