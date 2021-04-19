ارتفاع طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 62 وفاة و3509 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 689,482

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 62 وفاة و 3509 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8308 وفيات و 689482 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 1487 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 579 حالة في محافظة إربد، منها 127 حالة في الرمثا، 342 حالة في محافظة الزرقاء، 217 حالة في محافظة المفرق، 175 حالة في محافظة البلقاء، 148 حالة في محافظة الكرك، 107 حالات في محافظة مأدبا، 99 حالة في محافظة عجلون، 98 حالة في محافظة العقبة، 91 حالة في محافظة جرش، 85 حالة في محافظة الطفيلة، 81 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 36688 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 227 حالة، فيما غادرت 265 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2090 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 35 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 59 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 40 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 39 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 56 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 31 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6005 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 644486 حالة.

وأضاف أن 24956 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6502520 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 06ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 05ر14 بالمئة.