تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 685,973

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8246 وفاة و685,973 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 656 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 477 حالة في محافظة إربد، منها 16 حالة في الرمثا، 313 حالة في محافظة الزرقاء، 156 حالة في محافظة المفرق، 155 حالة في محافظة الطفيلة، 155 حالة في محافظة عجلون، 142 حالة في محافظة الكرك، 131 حالة في محافظة العقبة، 127 حالة في محافظة جرش، 92 حالة في محافظة البلقاء، 79 حالة في محافظة مأدبا، 24 حالة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 39246 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 229 حالة، فيما غادرت 224 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2197 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 37 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 61 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 39 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 41 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 57 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 24 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6537 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 638481 حالة.

وأضاف أن 17846 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6477564 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 05ر14 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 02 ر14 بالمئة.