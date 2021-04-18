اخماد حريق هنجر تابع لاحد مصانع البوليسترين في دير علا

اخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء، ليلة امس السبت، حريقاً شب داخل هنجر تابع لاحد مصانع البوليسترين، بمنطقة ديرعلا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الهنجر يحتوي على مواد خام ومواد اولية تتدخل في صناعة البوليسترين ،وقدرت مساحته بـ 500 متر مربع مؤكدا ان سرعة إستجابة فرق الإطفاء ساهم بشكل كبير في حصر الحريق وعدم امتداده لباقي الاماكن المجاورة .

وأكد الناطق الاعلامي انه لم ينتج عن الحريق أية إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة