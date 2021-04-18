تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 685,973
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أجواء حارة اعلى من معدلاتها المعتادة بنحو 12-13 درجة اليوم وغدا، وتحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس
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