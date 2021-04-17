لليوم الثاني على التوالي.. طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم السبت عدة أهداف في مختلف محافظات قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة أهداف في مختلف محافظات قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر المقاومة أن طائرات الاحتلال قصفت بـ3 صواريخ استطلاع ،وصاروخين من الطائرات الحربية على الأقل، موقع “أبو عطايا” التابع للفصائل الفلسطينية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أغارت على موقع الحشاشين في منطقة المحررات ما بين محافظتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع “بدر” جنوب غرب مدينة غزة، كما استهدفت أرضاً زراعية شرق مخيم البريج وسط القطاع.

بدورها، أكدت دوائر الصحة في القطاع أنها تتابع الحالة الميدانية في قطاع غزة، ولم يصل إلى مستشفى أبو يوسف النجار أي إصابة حتى اللحظة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش هاجمت عددا من الأهداف لمنظمة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق نار على الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث في بيان له، أن “القصف استهدف منشأة تدريب، وموقع إطلاق صواريخ مضادة للطائرات قيد التطوير، ومعمل إنتاج خرساني وبنية تحتية”

وأشار إلى أن الهجوم جاء ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من مساء الجمعة.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء امس الجمعة، أنّ صفارات الإنذار دوَّت في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وتحديداً في المجلس الإقليمي “إشكول”، عقب رصد إطلاق مقذوفة صاروخية من جنوب القطاع.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء الجمعة، أنه “في أعقاب التقارير عن تفعيل صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد من القطاع”.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت، فجر يوم الجمعة، أهدافا مختلفة في وسط وجنوب قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين ردا على إطلاق صاروخ واحد من القطاع.