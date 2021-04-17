تحديد هوية المتهم في هجوم منشأة نطنز النووية.. خامنئي يدعو الجيش الايراني إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 68 وفاة و2507 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 685,973
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