لليوم الثاني على التوالي.. طائرات الاحتلال تقصف فجر اليوم السبت عدة أهداف في مختلف محافظات قطاع غزة
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جرينتش+2 05:47
السيد الامريكي يمنح عباس الضوء الاخضر للتأجيل.. إدارة بايدن لا تمانع في إرجاء الانتخابات الفلسطينية
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