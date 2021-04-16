ضمن مسلسل القتل .. ثمانية قتلى في حادث إطلاق النار ليلة امس في مدينة إنديانابوليس بولاية انديانا الامريكية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:58
صيّفت.. أجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق اليوم الجمعة وغدا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني