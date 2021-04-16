القبض على سائق هدد شخصا بـ”بلطة” على الطريق العام

القت الأجهزة الأمنية القبض على سائق هدد شخصا على الطريق العام بواسطة أداة حادة (بلطة).

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنه أنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) ظهر خلاله شخص يقود حافلة نقل متوسطة وبيده أداة حادة (بلطة) يهدد بها شخصاً يسير على الطريق العام، حيث تمت متابعة الفيديو لتحديد هوية السائق والقاء القبض عليه.

وأكد الناطق الاعلامي، أن المحققين تمكنوا خلال فترة وجيزة من تحديد هوية السائق وتحديد مكان وجوده والقاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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