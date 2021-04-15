بعد استخدامهم في ليبيا واذربيجان.. المخابرات التركية تجهّز مجاميع من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لجانب أوكرانيا
أهم العناوين
جرينتش+2 01:02
قراءة في كتاب ” الجوع في العالم”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني