بعد استخدامهم في ليبيا واذربيجان.. المخابرات التركية تجهّز مجاميع من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لجانب أوكرانيا
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جرينتش+2 01:02
في مبادرة اوروبية قد تصبح عالمية.. الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لاعتماد “جوازات السفر الخضراء”
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