بعد استخدامهم في ليبيا واذربيجان.. المخابرات التركية تجهّز مجاميع من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لجانب أوكرانيا
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جرينتش+2 01:01
على ذمة مجلة فورين أفيرز الامريكية.. آفاق إيجابية تنتظر العالم بعد عام مظلم تسبب فيه انتشار وباء كورونا
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