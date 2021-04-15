العجوز بايدن يحنّ الى ايام الحرب الباردة ويفرض على روسيا اليوم عقوبات استفزازية سيكون لها ما بعدها

صرح البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي بسبب روسيا.

وقال بايدن في رسالة إلى الكونغرس: “لقد أصدرت مرسوم طوارئ وطنيا ردا على “تهديد غير نمطي” وشديد للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة من جراء بعض الإجراءات الضارة التي ارتكبتها الحكومة الروسية”.

يشار إلى أن حالة الطوارئ في مجال الأمن القومي الأمريكي تشكل أساسا لفرض العقوبات.

وفي وقت سابق اليوم، وقع بايدن، على قرار فرض عقوبات جديدة على 32 فردا وكيانا قانونيا روسيا، منها اتهام 6 شركات تكنولوجية روسية بدعم البرنامج الاستخباراتي الروسي السيبرياني بزعم محاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية.

كما أعلن البيت الأبيض، عن طرد 10 دبلوماسيين يعملون ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن.

بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على العقوبات الأمريكية التي تم الإعلان عنها اليوم ضد روسيا، إن هذه العقوبات لا تستجيب لمصالح الشعبين.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بادين، لا تعكس اهتمام واشنطن في تطبيع العلاقات.

وحملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، الإدارة الأمريكية مسؤولية ما يحدث بخصوص العلاقات مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو “أكدت مرارا أن مثل هذا النهج لا يستجيب لمصالح شعبي القوتين النوويتين الرئيسيتين اللتين تتحملان المسؤولية التاريخية عن مصير العالم”.

وأضافت: “في حديثه مع الرئيس الروسي، أعرب جو بايدن عن اهتمامه بتطبيع العلاقات الروسية – الأمريكية، لكن تصرفات إدارته (بايدن) تظهر عكس ذلك”.