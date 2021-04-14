رد الصاع صاعين.. ايران تستهدف مركزاً للموساد في كردستان ، وترغم اسرائيل على “ابتلاع” الهجوم ضد سفينتها قرب الامارات

كشفت وسائل إعلام إيرانية ان مركز معلومات وعمليات خاصة تابعة للموساد الإسرائيلي قد تم استهدافه في شمال العراق من قبل مجموعة مجهولة الهوية.

ووفق مصادر غير رسمية استندت عليها الصحف فان الهجوم أدى الى إصابة ومقتل عدد من القوات الإسرائيلية.

وأكدت نفس المصادر ان الهجوم يأتي في خضم ضربات توجهها إيران الى إسرائيل ومصالحها في المنطقة وانه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية في الفترة المقبلة.

وتزامنا مع ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية افاد موقع ” انتل سكال” وهو متخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية انه حصلت عملية لاستهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد وبانه سيتم نشر صور العملية قريبا.

وتأتي هذه الوقائع بالتزامن مع هجوم استهدف سفينة تملكها شركة إسرائيلية بالقرب من السواحل الإماراتية قبالة إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء امس الثلاثاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى ان الهجوم استهدف سفينة “هايبريون راي” التي ترفع علم جزر بهاماس لكن تديرها شركة “راي” للملاحة الإسرائيلية والتي استهدفها هجوم مماثل في فبراير/شباط الماضي في بحر عمان.

وجاء الهجوم بعد تصريح قوي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية توعدوا فيه بالرد على هجوم تخريبي استهدف قلب منشأة نطنز، متهمين إسرائيل بأنها وراء الهجوم.

ويرى مراقبون ان هنالك حربا خفية بين إيران وإسرائيل عبر استهداف سفن الشحن للبلدين سواء في بحر عمان او في البحر المتوسط في حين أكدت الحكومة الإسرائيلية انها تعرضت لهجوم بيئي من قبل سفينة إيرانية عمدت الى تلويث السواحل الإسرائيلية قبل أشهر.

وقد افادت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية نقلا عن مسؤول امني اسرائيلي ان بلاده لن ترد على الهجوم الايراني ضد السفينة الاسرائيلية قرب الامارات،

وقال هذا المسؤول الامني ان اسرائيل تحاول تخفيف التوتر في الخليج بعد سلسلة من الحوادث الاخيرة في المنطقة من بينها الحادث منشأة “نطنز” واستهداف سفينة تابعة للحرس الثوري في البحر الاحمر.

اما في الحادث الذي وقع امس الثلاثاء بساعات الظهيرة، فقد تم استهداف السفينة “هيبريون” التي تستخدم لنقل السيارات، بالقرب من جزيرة الفجيرة الاماراتية، وذكر موقع “والا” ان مسؤولين سياسيين قالوا ان السفينة استهدفت من طائرة مسيرة او صاروخ تسبب لها بأضرار طفيفة.

وذكر الموقع انهم يقدرون انه تمت مهاجمتها من قبل ايران كجزء من التوتر المتزايد في المنطقة. وقال ان اسرائيل تستعد “لرد ايراني”

وكانت تقارير اعلامية غربية من بينها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، افادت بوقت سابق بان “اسرائيل هاجمت سفن وناقلات ايرانية في البحر الاحمر والبحر المتوسط منذ عام 2019 بهدف احياط تهريب اسلحة الى حزب الله وتعطيل شحنات نفط الى سوريا” ،

ومؤخرا بدأت ايران الرد، مع توسع مسارات الملاحة للسفن المملوكة لاسرائيليين على ضوء توسع العلاقات التجارية مع دول الخليج بعد اتفاقيات التطبيع.